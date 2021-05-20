Муж российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) взбудоражил сеть пикантным сравнением защитных масок с трусами

Как пишет Politeka.net, 51-летний стриптизер известен своими эпатажными шоу и нескромным поведением. Глушко никогда не скрывал свое тело, а также всячески демонстрировал раскрепощенность и свободу. Закончилось все это изменой Наташе Королевой, которую любовница артиста продемонстрировала на всю страну.

Сегодня Тарзан вновь вернулся в семью, но фантазии его не покидают. Одной из них он поделился со своими поклонниками.

«Удивительное сходство кроя защитной повязки и ! трусов (ну...тех самых, моих любимых))) навевает на странные мысли... Если рот считать половым органом (а кто сможет возразить против этого?!), то человечество стало максимально целомудренным, ибо и на рот теперь одели трусы», - отметил Глушко.

Его мысли вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников. Одних сравнение насмешило, а других сильно разозлило. Фанаты отметили, что это уже перебор.

«Такую вы ерунду написали, если честно», «Совсем не остаётся незащищённых мест))) Как жить теперь с этим?», «Это профессиональная деформация», «Жалко вас Сергей, если честно!», «Действительно смахивает», «Какая глубокая мысль», - пишут пользователи сети.

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