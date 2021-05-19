Чоловік відомої співачки Наташі Корольової, стриптизер Тарзан звернувся до своїх шанувальників з вибаченнями

Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом у своєму Instagram, в якому поскаржився на шахраїв, що використовують його ім'я в своїх цілях. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, стриптизер дізнався, що Аферисти в мережі заманюють людей на концерт нібито з його участю. При цьому, сам артист про нього нічого не знає.

"Термінова інформація! Йде жвава реклама: виступ Тарзана. Нахабний молодий чоловік на всі питання по телефону відповідає, що це дійсно справжній Тарзан. Хлопці, це фейк! Ці люди будуть нести відповідальність...я вибачаюся перед усіма, хто потрапив в цю ситуацію, тому що я тільки про неї дізнався. Вибачаюся, тому що будьте готові почути на питання "де Тарзан?" почути: "Ну такий він артист - послав всіх нах**н і не приїхав", - поділився своїм обуренням Глушко.

Варто відзначити, що на відео він позує на камеру без футболки. Виглядає артист втомленим і постарілим. Можливо, до цього привела стресова ситуація.

Він також поділився більш точною інформацією про те, де проводять "його" концерт шахраї.

Шанувальники тут же відреагували на пост Тарзана.

"Сергій, величезне спасибі що попередив. Про таке розлучення на ваш", "спасибі за інформацію, перепрошую за питання, чому ви завжди роздягнені, одна справа на виступі, а так-то навіщо", "карати треба таких прудких", - пишуть люди.

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