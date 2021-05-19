Муж известной певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан обратился к своим поклонникам с извинениями

Сергей Глушко (настоящее имя артиста) поделился новым постом в своем Инстаграм, в котором пожаловался на мошенников, использующих его имя в своих целях. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, стриптизер узнал, что аферисты в сети заманивают людей на концерт якобы с его участием. При этом, сам артист о нем ничего не знает.

«Срочная информация! Идет бойкая реклама: выступление Тарзана. Наглый молодой человек на все вопросы по телефону отвечает, что это действительно настоящий Тарзан. Ребята, это фейк! Эти люди будут нести ответственность…Я извиняюсь перед всеми, кто попал в эту ситуацию, потому что я только о ней узнал. Извиняюсь, потому что будьте готовы услышать на вопрос «Где Тарзан?» услышать: «Ну такой он артист – послал всех нах**н и не приехал», - поделился своим возмущением Глушко.

Стоит отметить, что на видео он позирует на камеру без футболки. Выглядит артист усталым и постаревшим. Возможно, к этому привела стрессовая ситуация.

Он также поделился более точной информацией о том, где проводят «его» концерт мошенники.

Поклонники тут же отреагировали на пост Тарзана.

«Сергей, огромное спасибо что предупредил. Про такой развод на ваш», «Спасибо за информацию, извиняюсь за вопрос, почему вы всегда раздеты, одно дело на выступлении, а так-то зачем», «Наказывать надо таких прытких», - пишут люди.

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