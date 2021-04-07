Чоловік російської співачки Наташі Корольової Тарзан розбурхав мережу пікантним фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Сергій Глушко опублікував фото, зроблене в спортивному залі. 51-річний Тарзан все своє свідоме життя заробляє гроші своїм тілом - він танцює стриптиз, виступає в різних шоу і знімається в кіно в ролі накачаних красенів. Через свою роботу Глушко змушений завжди тримати себе у формі.

Як зізнавався Тарзан в одному з інтерв'ю, раніше він не міг уявити, що в 50 років буде танцювати стриптиз. Зараз же він не збирається йти з професії, поки здатний тримати себе у формі.

На свіжому фото Тарзан показав свою ідеальну фізичну форму. Він низько спустив штани, ледь не засвітивши зайве.

"Всім вечірній фізкультпривіт!",- підписав фото Тарзан.

У коментарях епатажному артисту залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Цікаво у скільки років постаріє Тарзан? Ну ідеальні форми", "Привіт. Ви просто супер", "Ось це груди! Корольова позаздрить", "всім би так виглядати у вашому віці", "поки душа молода його, він може не боятися старості", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що роздягнений і мокрий чоловік Корольової Тарзан пішов у дзен, змусивши тремтіти всіх інших: "Наталя, видно...".

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