Російська співачка українського походження Наташа Корольова зарядила шанувальників позитивними емоціями на новому відео, не обійшлося без негативу

Відповідний ролик з'явилося на сторінках соцмереж знаменитості, передає Politeka.net.

Співачка з України Наташа Корольова не боїться виглядати кумедною і смішною, вона активно веде свою Instagram-сторінку і частенько радує фанатів різноманітними відеороликами і фотознімками.

Так, на останньому відео співачка з'явилася з величезним червоним бантом на голові і в рожевій кофтині.

Таким чином вона вирішила підтримати конкурсантку» Євробачення " Маніжу, яка виступає від Росії.

"Вболіваємо за тебе всім серцем !!!» ,- написала Наташа Корольова.

Багато шанувальників залишилися в захваті від побаченого. Вони висловили думку, що потрібно було відправити на Євробачення Королеву.

"Наташа, треба було вам їхати!!!»,

"Так, Наташа, енергетики Вам не позичати! Ну що тут скажеш, коріння!»

"Наташа, ви, як завжди, на позитиві, заряджаєте нас відмінним настроєм👍ви найкраща❤️❤️❤️", - пишуть в коментарях.

Не обійшлося без ложки дьогтю. Знайшлися такі, у кого Королева викликала асоціації з колгоспницею своєю безглуздою пов'язкою на голові.

«Колгоспниця»,

"Маніжа вульгарна хабалка на сцені, їй тільки монобровь рекламувати, але не співати ☹ 😂 😂 »,

"Як це дно можна підтримувати😂 😂ні Наташа, зволь ☹ 🤣 ", - висловилися хейтеры.

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