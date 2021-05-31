Певица Наташа Королева вызвала бурную реакцию Сети, показав кадры со своей 75-летней мамой

Несмотря на свой возраст, мама Королевой ведет активный образ жизни. Она часто летает в теплые страны с дочерью и ее семьей, и веселится вместе со всеми. В новом после Наташа Королева рассказал. Что восхищается своей родительницей.

«Последний день весны я хочу посвятить своей мамуле! Она всегда была и остаётся для меня примером жизнелюбия, открытости, добра, креатива, порядочности и профессионализма! Мама - ты крутая! И зачастую хейтеры в комментариях под постами не скупятся в эпитетах от того, как я на неё похожа. А на кого я должна быть похожа? Да я просто рада и счастлива быть похожей на свою маму! Ведь она у меня огонь», - написала певица.

Королева показала фото, на которых она с мамой запечатлены в ярких нарядах и с молодежными прическами из накладных цветных волос. Отметим, мнения пользователей Сети относительно такого поведения женщин разделились кардинально.

«Да, пластика не всегда красит людей», «Кошмар», «Маме уже пора немного думать головой, и смотреть чаще в зеркало. Лицом это уже не назовешь. Извините пожалуйста», «Испугалась! Реально как гном из страшной сказки», «Зачем из матери делать невесть что...», «Маразм крепчает», «Стареть надо красиво и достойно...», - возмущаются одни.

В то же время другие восхищаются жизнерадостностью и оптимизмом Королевой и ее мамы.

«Прекрасные, лучезарные и позитивные мама и дочь», «Классно! когда мамуля такая😢,и она есть», «Красотки! Принцессы! Богини! Феи», «Два клоуна», «Смотря на твою маму, охота жить один сплошной позитив», «Такие яркие красавицы», «Вы очень клевые🔥🔥🔥 Наташа, ты словно искорка жизнелюбия, оптимизма и бесконечной молодости. А мама Люда вообще огонь», - пишут в комментариях.

Отметим, что Людмила Ивановна является заслуженной артисткой Украины: в Киеве она дирижировала хоровой капеллой «Светоч». Порывай окончила консерваторию, где и познакомилась со своим супругом и отцом Королевой Владимиром. В браке пары родились две дочери. Помимо Наташи супруги воспитали Ирину, которая, также как ее младшая сестра и родительница, выбрала музыку в качестве своей профессии.

Напомним, что Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».

Как сообщала Politeka, 47-летняя Королева засветила развлечения у бассейна с подружкой: «Ничто так не украшает женщину, как…».

Также Politeka писала, что Наташа Королева в красном мини-платье удивила фигурой на яхте: «В таком возрасте, а больше 25 не дашь»