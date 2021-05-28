Российская певица украинского происхождения Наташа Королева впечатлила видом в соблазнительном наряде

Как пишет Politeka.net, 47-летняя певица похвасталась новым фото на своей странице в Инстаграм. Королева недавно вернулась из Майами, и продолжает наслаждаться теплой практически летней погодой уже в России.

«По курсу выходные !!!», - написала она.

Королева показала снимок, на котром запечатлена во время прогулке на яхте. Артистка нарядилась в красное платье мини с открытыми плечами. Образ она одполнила шляпкой, поясной сумкой и ярким маникюром. На лицо она нанесла яркий макияж.

Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами.

«Надо же, в таком возрасте,— а больше 25 не дашь», «Женщина в красном, как вы прекрасны», «Скарлет🔥», «Очень красиво», «Красавица», «Идет красный🔥красотка», «Наташенька ти прелесть!», «Моя любовь❤», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Наташа Королева во время отдыха в Майями не раз засветила свою роскошную фигуру на камеру. На одном из фото леопардовый халатик, в котором была артистка, задрался, обнажив ее стройные ножки. Певица подставила тело ветру, позволив поиграть с волосами и одеждой.

Напомним, что Королева не скрыла радости рядом с молодым красавцем: "Ваш новый мальчик?".

А еще Politeka писала, что 47-летняя Наташа Королева в латексном мини устроила непристойное шоу: "Как двадцать лет назад".

Также Politeka сообщала, что Наташа Королева с нелепой повязкой на голове нарвалась на гнев россиян: "Как это дно можно поддерживать".