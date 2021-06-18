Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как и с кем развлекается
Как передает Politeka.net, новое видео исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.
«Что может быть прекраснее чем Завтрак в кругу друзей @idadostman @vladimir_vinokur @olialuk !!! Всем хорошего настроения», – написала артистка.
Наташа Королева и 73-летний юморист Владимир Винокур на видео прижались друг к другу, они кривлялись и смеялись на камеру.
Отметим, такое поведение певицы понравилось не всем. Также пользователи Сети обратили внимание, что Винокур для своего возрасты выглядит слишком молодо.
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«Вы классные, проверенные временем друзья👏», «Столько в Вас жизни😍! Такие позитивные, веселые», «Завтрак???? Неожиданно и круто!!! С вечера не расставались?», «Очаровашки!!! 💕», «Классные фильтры, Винокуру прям 20», «Винокур помолодел», «Всю жизнь тусня и кривлялки», «Всегда на позитиве! Так держать», «Винокур в маске или же под младенца лицом», «Наташ, тебе уже под 50! Ну неужели тебе не надоело кривляться? Ты же имеешь высокое звание «Заслуженная», а ведешь себя как дура. Ты не оправдываешь это звание», - пишут в комментариях.
Напомним, что 47-летняя Наташа Королева впечатлила фигурой в молодежном платье: «Как будто 16…».
Как сообщала Politeka, Наташа Королева выставила на посмешище 75-летнюю маму в дырявых штанах: "Да, пластика не всегда красит...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева в "кислотном" костюме рассмешила видом не по возрасту: "Колбаса на разогреве".