Российская певица украинского происхождения Наташа Королева устроила зажигательные танцы на камеру

Королева привыкла показывать в Инстаграм самые разные кадры, лишь бы оказаться в центре внимания. Иногда доходит до абсурда - странные наряды, вычурные костюмы для концерта или личные кадры с пикантных фотосессий с мужем - Сергеем Глушко (Тарзаном).

В этот раз в «кислотном» луке Королева появилась перед камерой и буквально потрясла бюстом на камеру. Все дело в том, что Королева надела узкую кофту салатового оттенка с открытым декольте и сплясала перед камерой без намека на скромность. Салатовые стрелки и розовая помада смотрелись на Наташе не менее дерзко.

«Разогреваюсь перед встречей моего личного нового годика !!! Ля Какая!? #наташакоролева #новыйгод», - написала звезда.

Пользователи отреагировали по-своему:

«Внешность и фигура шикарные. По годам ей лет 30 не больше; Какая красотка😍; До Орбакайте как до луны; Зажигалка💃; Вот такую Наташку обожаю!!; 🔹Класс💫 Не оторваться); Сколько фильтров... одни фильтры; Колбаса на разогреве;фермерская девочка; Для 55 лет неплохо сохранилась!; Бомбически 🔥».

Как можно заметить, певица из Украины Наташа Королева не боится выглядеть забавной и смешной, она активно ведет свою Instagram-страницу и частенько радует фанатов разнообразными видеороликами и фотоснимками.

Так, на последнем видео певица появилась с огромным красным бантом на голове и в розовой кофточке.

Таким образом она решила поддержать конкурсантку «Евровидения» Манижу, которая выступает от России.

Напомним, что Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».

Как сообщала Politeka, 47-летняя Королева засветила развлечения у бассейна с подружкой: «Ничто так не украшает женщину, как…».

Также Politeka писала, что муж Королевой Тарзан приспустил трусы перед 75-летней тещей: "В нашей семейке...".