Чоловік відомої співачки Наташі Корольової, стриптизер Тарзан (Сергій Глушко) показав, як почав ходити в салон краси
Наташа Корольова, як відомо, частий гість в салонах краси. При цьому зірка намагається уникати питань про те, які процедури вона робить. А ось її чоловік Сергій вирішив відразу розповісти, як вирішив омолодитися недавно (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).
У соціальній мережі Instagram артист без збентеження показав, як омолоджує шкіру обличчя і шиї в салоні краси за допомогою уколів і спеціальних процедур із застосуванням своєї крові.
«За настановою моєї улюбленої дружини, тепер теж відвідую клініку.Зробили кілька самих топових процедур для обличчя і шиї, чекаємо результат» - написав Тарзан.
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У мережі неоднозначно відреагували на відео чоловіки:
"Круто, коли є така можливість; як новенький.😂 👍 Господи, пристрасті з голками! Мені аж поплохіло. Сергійко, не турбуйся, вік тебе не зіпсує; Мама дорога, це ж боляче!!!; Дорогувато для нас, простих людей; Тарзан....ви меценат? Або ходяча реклам; бідненький! Як же йому боляче".
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