Российский стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Тарзан показал новый образ с необычными очками и рассказал, как радоваться жизни

Сергей Глушко (настоящее имя артиста) поделился с поклонниками новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем стриптизер решил поделиться полезным жизненным советом.

«Все происходит в ВАШЕЙ ГОЛОВЕ!...Если вы видите только тьму, - это ваш выбор...Радуйтесь и тянитесь к свету! Всем добра!», - написал Тарзан.

Он также поделился новым селфи, на котором показал непривычный образ.

Так, на фото певец сидит в машине в жизнерадостной цветастой рубашке. Однако, внимание к себе сразу же привлекают массивные фиолетовые очки танцора стильной формы.

На лице у Тарзана красуется счастливая улыбка, благодаря которой артист выглядит довольным жизнь.

Поклонники Глушко тут же принялись комментировать его пост.

«Серёг, вообще не поспоришь», «Тут ты на сыщика из Бременских похож», «Золотые слова», «Приятно видеть в отличном настроении!!! И Вам добра!», «Умничка», «Прекрасный тост!», «Так-то да, но если ты скажешь 100 раз сладко, жизнь слаще не станет», «Это точно! Спасибо», «Сергей- вы очень крутой», «Сергей! Классно сказано!», «Хорошие мысли», - пишут люди.

Напомним, муж Королевой Тарзан опозорился, озвучив свои непристойные фантазии: «Жалко вас, Сергей…».

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