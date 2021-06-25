Муж известной певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) показал, как начал ходить в салон красоты

Наташа Королева, как известно, частый гость в салонах красоты. При этом звезда старается избегать вопросов о том, какие процедуры она делает. А вот ее супруг Сергей решил сразу рассказать, как решил омолодиться недавно (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В социальной сети Инстаграм артист без смущения показал, как омолаживает кожу лица и шеи в салоне красоты при помощи уколов и специальных процедур с применением своей крови.

«По наставлению моей любимой супруги, теперь тоже посещаю клинику.Сделали несколько самых топовых процедур для лица и шеи, ждём результат» - написал Тарзан.

В сети неоднозначно отреагировали на видео мужчины:

«Круто, когда есть такая возможность; Как новенький.😂👍 Господи, страсти с иголками! Мне аж поплохело. Сереженька, не тревожься, возраст тебя не испортит; Мама дорогая, это же больно!!!; Дороговато для нас , простых людей; Тарзан....вы меценат? Или ходячая реклам; Бедненький! Как же ему больно».

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