Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала, як запалює з подругами

Як передає Politeka.net, нове відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Королева показала, як веселиться з нагоди дна Росії.

Наташа Корольова з подругами танцювала і підспівувала пісню Стаса Михайлова «Ти моє серце з чистого золота».

Кадри активно коментують в мережі.

"Дівчата запалюють❤ 🔥 🔥 🔥 Наташа! Любимо, любимо", "Візьміть мня на свій сабантуйчик" , "Красоточки", "Наташка - лисичка, красотуля", "така гарненька, лапочка", "які веселушки. Які позитивні красиві. Наташа, я просто тебе обожнюю", "блін вона моя ровесниця а виглядає як 18 років Тарзан чим годуєш її поділися", - пишуть в коментарях.

Моложавістю може похвалитися не тільки Наташа Корольова, але і її мама. У свої 75 років Людмила Іванівна веде активний спосіб життя. Вона часто літає в теплі країни з дочкою і її сім'єю, і веселиться разом з усіма. При цьому мама королевою часто віддає перевагу молодіжним нарядам і коротким сукням.

Людмила Іванівна є заслуженою артисткою України: у Києві вона диригувала хоровою капелою «Світоч».

Нагадаємо, що 47-річна Наташа Корольова вразила фігурою в молодіжній сукні: «неначе 16...».

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова виставила на посміховисько 75-річну маму в дірявих штанях: "так, пластика не завжди фарбує...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова в "кислотному" костюмі розсмішила видом не за віком:"ковбаса на розігріві".