Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как зажигает с подругами

Как передает Politeka.net, новое видео исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram. Королева показала, как веселится по случаю дна России.

Наташа Королева с подругами танцевала и подпевала песню Стаса Михайлова «Ты мое сердце из чистого золота».

Кадры активно комментируют в Сети.

«Девчули зажигают❤ 🔥🔥🔥 Наташа! Любим, любим», «Возьмите мня на свой сабантуйчик», «Красоточки», «Наташка - лисичка, красотуля», «Такая хорошенькая, лапочка», «Какие веселушки. Какие позитивные красивые. Наташа,я просто тебя обожаю», «Блин она моя ровесница а выглядит как 18 лет Тарзан чем кормишь ее поделись», - пишут в комментариях.

Моложавостью может похвастаться не только Наташа Королева, но и ее мама. В свои 75 лет Людмила Ивановна ведет активный образ жизни. Она часто летает в теплые страны с дочерью и ее семьей, и веселится вместе со всеми. При этом мама Королевой часто отдает предпочтение молодежным нарядам и коротким платьям.

Людмила Ивановна является заслуженной артисткой Украины: в Киеве она дирижировала хоровой капеллой «Светоч».

Напомним, что 47-летняя Наташа Королева впечатлила фигурой в молодежном платье: «Как будто 16…».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева выставила на посмешище 75-летнюю маму в дырявых штанах: "Да, пластика не всегда красит...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева в "кислотном" костюме рассмешила видом не по возрасту: "Колбаса на разогреве".