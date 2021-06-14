Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как зажигает с подругами
Как передает Politeka.net, новое видео исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram. Королева показала, как веселится по случаю дна России.
Наташа Королева с подругами танцевала и подпевала песню Стаса Михайлова «Ты мое сердце из чистого золота».
Кадры активно комментируют в Сети.
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«Девчули зажигают❤ 🔥🔥🔥 Наташа! Любим, любим», «Возьмите мня на свой сабантуйчик», «Красоточки», «Наташка - лисичка, красотуля», «Такая хорошенькая, лапочка», «Какие веселушки. Какие позитивные красивые. Наташа,я просто тебя обожаю», «Блин она моя ровесница а выглядит как 18 лет Тарзан чем кормишь ее поделись», - пишут в комментариях.
Моложавостью может похвастаться не только Наташа Королева, но и ее мама. В свои 75 лет Людмила Ивановна ведет активный образ жизни. Она часто летает в теплые страны с дочерью и ее семьей, и веселится вместе со всеми. При этом мама Королевой часто отдает предпочтение молодежным нарядам и коротким платьям.
Людмила Ивановна является заслуженной артисткой Украины: в Киеве она дирижировала хоровой капеллой «Светоч».
Напомним, что 47-летняя Наташа Королева впечатлила фигурой в молодежном платье: «Как будто 16…».
Как сообщала Politeka, Наташа Королева выставила на посмешище 75-летнюю маму в дырявых штанах: "Да, пластика не всегда красит...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева в "кислотном" костюме рассмешила видом не по возрасту: "Колбаса на разогреве".