Російська співачка Наташа Корольова влаштувала справжнє шоу на фестивалі «Жара»
Як повідомляє Politeka.net, на фестиваль артистка прийшла в супроводі свого зіркового чоловіка, стриптизера Тарзана. Парочка була одягнена в схожі костюми. Всіх зірок на фестивалі знімали в уповільненому режимі. Корольова і Тарзан влаштували справжнє шоу на знімальному майданчику. В один момент співачка навіть почала роздягати чоловіка, чим розлютила своїх шанувальників.
У коментарях під відео зірок сильно розкритикували за їх поведінку. Але знайшлися і ті, хто підтримав пару, яка не так давно пережила кризу у відносинах.
"Ведуть вони себе звичайно зухвало, негарно, але це моя думка",
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"Дуже любила Корольову. Але з віком вони з Тарзаном стають неадекватними-труться на публіку, смикаються як збочені восьмикласники",
"Обожнюю вас Наташа і вашу подружню пару",
"Не за віком всі ці кривляння", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Наташа Корольова показала сина-красеня і моложаву матір: "виглядає на 30 років, не більше".
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Також Politeka писала, що Наташа Корольова у свої 47 років здивувала виглядом на 18: «Тарзан, чим годуєш її, поділися».