Російська співачка Наташа Корольова влаштувала справжнє шоу на фестивалі «Жара»

Як повідомляє Politeka.net, на фестиваль артистка прийшла в супроводі свого зіркового чоловіка, стриптизера Тарзана. Парочка була одягнена в схожі костюми. Всіх зірок на фестивалі знімали в уповільненому режимі. Корольова і Тарзан влаштували справжнє шоу на знімальному майданчику. В один момент співачка навіть почала роздягати чоловіка, чим розлютила своїх шанувальників.

У коментарях під відео зірок сильно розкритикували за їх поведінку. Але знайшлися і ті, хто підтримав пару, яка не так давно пережила кризу у відносинах.

"Ведуть вони себе звичайно зухвало, негарно, але це моя думка",

"Дуже любила Корольову. Але з віком вони з Тарзаном стають неадекватними-труться на публіку, смикаються як збочені восьмикласники",

"Обожнюю вас Наташа і вашу подружню пару",

"Не за віком всі ці кривляння", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наташа Корольова показала сина-красеня і моложаву матір: "виглядає на 30 років, не більше".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в сукні з екстра-розрізом вразила видом поруч з чоловіком: "на одній хвилі!".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова у свої 47 років здивувала виглядом на 18: «Тарзан, чим годуєш її, поділися».