Російська співачка українського походження Наташа Корольова поділилася сімейним кадром

Як передає Politeka.net, нове фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому знімку співачка постала в компанії сина і 75-річної мами.



Людмила Іванівна, попри похилий вік, виглядала явно молодше своїх років. А ось її син Архип змужнів і став більш сильно схожий на батька.

Сімейну ідилію співачки оцінили не всі її шанувальники.

"В армію не пора синочку? Там якраз таких з нафарбованими нігтями чекають", " Наташа така мила .. років на 30 виглядає...не більше", " Прекрасна красива сім'я!!! Наташа виглядає незрівнянно!", "А без цієї мами люди не можна? Вискочка. Виглядає смішно і безглуздо. Не втомлюйте народ її присутністю", - писали під постом співачки.



