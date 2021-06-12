Російська співачка українського походження Наташа Корольова поділилася сімейним кадром
Як передає Politeka.net, нове фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Людмила Іванівна, попри похилий вік, виглядала явно молодше своїх років. А ось її син Архип змужнів і став більш сильно схожий на батька.
Варто зазначити, що не так давно Наташа Корольова і Сергій Глушко (більш відомий як Тарзан) відзначили річницю своїх відносин - 47-річна співачка і 51-річний танцюрист разом вже 20 років. З цієї нагоди закохані вирушили на Мальдіви. Компанію їм склала і 75-мати співачки.
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Вже по поверненню з райського курорту Тарзан не перестає балувати подарунками свою кохану - артист намалював її портрет.
Нагадаємо, що 47-річна Наташа Корольова вразила фігурою в молодіжній сукні: «неначе 16...».
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова виставила на посміховисько 75-річну маму в дірявих штанях: "так, пластика не завжди фарбує...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова в "кислотному" костюмі розсмішила видом не за віком:"ковбаса на розігріві".