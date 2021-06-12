Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась семейным кадром

Как передает Politeka.net, новое фото исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.

На опубликованном снимке певица предстала в компании сына и 75-летней мамы.

Людмила Ивановна, несмотря на преклонный возраст, выглядела явно моложе своих лет. А вот ее сын Архип возмужал и стал более сильно похож на отца.

Семейную идиллию певицы оценили не все ее поклонники.
"В армию не пора сыночку? Там как раз таких с накрашенными ногтями ждут", "Наташа такая милая .. лет на 30 выглядит ...не больше ", "Прекрасная красивая семья!!! Наташа выглядит бесподобно!", "А без этой мамы Люды нельзя?. Выскочка. Смотрится смешно и нелепо. Не утомляйте народ её присутствием", - писали под постом певицы.

Стоит отметить, что не так давно Наташа Королева и Сергей Глушко (более известен как Тарзан) отметили годовщину своих отношений - 47-летняя певица и 51-летний танцор вместе уже 20 лет. По этому случаю влюбленные отправились на Мальдивы. Компанию им составила и 75-мать певицы.

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Уже по возвращению с райского курорта Тарзан не перестает баловать подарками свою возлюбленную - артист нарисовал ее портрет.

Напомним, что 47-летняя Наташа Королева впечатлила фигурой в молодежном платье: «Как будто 16…».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева выставила на посмешище 75-летнюю маму в дырявых штанах: "Да, пластика не всегда красит...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева в "кислотном" костюме рассмешила видом не по возрасту: "Колбаса на разогреве".