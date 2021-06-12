Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась семейным кадром

Как передает Politeka.net, новое фото исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.

На опубликованном снимке певица предстала в компании сына и 75-летней мамы.



Людмила Ивановна, несмотря на преклонный возраст, выглядела явно моложе своих лет. А вот ее сын Архип возмужал и стал более сильно похож на отца.

Семейную идиллию певицы оценили не все ее поклонники.

"В армию не пора сыночку? Там как раз таких с накрашенными ногтями ждут", "Наташа такая милая .. лет на 30 выглядит ...не больше ", "Прекрасная красивая семья!!! Наташа выглядит бесподобно!", "А без этой мамы Люды нельзя?. Выскочка. Смотрится смешно и нелепо. Не утомляйте народ её присутствием", - писали под постом певицы.



