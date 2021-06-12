Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась семейным кадром
Как передает Politeka.net, новое фото исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.
Людмила Ивановна, несмотря на преклонный возраст, выглядела явно моложе своих лет. А вот ее сын Архип возмужал и стал более сильно похож на отца.
Стоит отметить, что не так давно Наташа Королева и Сергей Глушко (более известен как Тарзан) отметили годовщину своих отношений - 47-летняя певица и 51-летний танцор вместе уже 20 лет. По этому случаю влюбленные отправились на Мальдивы. Компанию им составила и 75-мать певицы.
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Уже по возвращению с райского курорта Тарзан не перестает баловать подарками свою возлюбленную - артист нарисовал ее портрет.
Напомним, что 47-летняя Наташа Королева впечатлила фигурой в молодежном платье: «Как будто 16…».
Как сообщала Politeka, Наташа Королева выставила на посмешище 75-летнюю маму в дырявых штанах: "Да, пластика не всегда красит...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева в "кислотном" костюме рассмешила видом не по возрасту: "Колбаса на разогреве".