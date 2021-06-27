Российская певица Наташа Королева устроила настоящее шоу на фестивале «Жара»

Как сообщает Politeka.net, на фестиваль артистка пришла в сопровождении своего звездного мужа, стриптизера Тарзана. Парочка была одета в похожие костюмы. Всех звезд на фестивале снимали в замедленном режиме. Королева и Тарзан устроили настоящее шоу на съемочной площадке. В один момент певица даже начала раздевать мужа, чем разозлила своих поклонников.

В комментариях под видео звезд сильно раскритиковали за их поведение. Но нашлись и те, кто поддержал пару, которая не так давно пережила кризис в отношениях.

«Ведут они себя конечно вызывающе, некрасиво, но это моё мнение»,

«Очень любила Королеву. Но с возрастом они с Тарзаном становятся неадекватными - трутся на публику, теребятся как озабоченные восьмиклассники»,

«Обожаю вас Наташа и вашу супружескую пару»,

«Не по возрасту все эти кривляния», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева показала сына-красавца и моложавую мать: "Выглядит на 30 лет, не больше".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в платье с экстра-разрезом впечатлила видом рядом с мужем: «На одной волне!».

Также Politeka писала, что Наташа Королева в свои 47 лет удивила видом на 18: «Тарзан, чем кормишь ее, поделись».