Известная певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как развлекается в свободное время с сыном

Звезда, которая живет в России с мужем Тарзаном и сыном Архипом, поделилась в своем Инстаграм новым семейным фото. Об этом пишет Politeka.net.

Королева решила показать поклонникам, как проводит время со своим 19-летним сыном. Судя по новому фото, в свободное время они не прочь отправиться на рыбалку.

Так, на снимке Архип держит в руках удочку, а сама певица гордо демонстрирует неплохой улов. Одета Королева соответственно: на ней удобные штаны, рубашка и ветровка, а на голову певица повязала косынку.

На фото звезда выглядит счастливой, а ее сын изображает удивление пойманной рыбой.

«Ловись рыбка большая и маленькая! Сегодня отличный клев!», - подписала кадр Королева.

Ее поклонники тут же отреагировали на эту публикацию. При этом некоторые из комментаторов раскритиковали сына Королевой за излишние кривляния.

«В каком магазине купили?», «Архип зачем тебе эти ужимки у вас есть уже один клоун», «То пикники на фоне картинки, то рыба дохлая, зачем?», «Заряжаете позитивом. Самые классные кадры живые, а не постановочные», «Наталья, Вы так похудели», «Ого!! Рыбачки-морячки, приятного!», «У Наташи вся семья состоит из кривляк, неприятно на них смотреть, в сыночке ничего искреннего нету, а ведь ещё такой молодой», - пишут люди.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун".

Как сообщала Politeka, Королева показала сына-красавца от Тарзана и моложавую 75-летнюю мать.

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