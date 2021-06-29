Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко продемонстрировал свое умение петь, и нарвался на неоднозначную реакцию

19-летний сын известных артистов, Архип, занялся певческой карьерой и уже записал несколько песен, передает Politeka.net. Отметим, парень выступает под псевдонимом Грек.

Популярность Архипа только начинает расти, на его страницу в Инстаграм подписаны 26,9 тысяч пользователей сети.

В продвижении карьеры парню помогают звездные родственники. Мать Наташи Королевой, Людмила Порывай, в своем Инстаграм похвасталась талантом внука, который спел хит украинского исполнителя Макса Барских и станцевал во дворе дома (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Внук @grek_grex устроил в честь моего визита в Москву вечеринку !!! Познакомил с друзьями ! Хорошие ребята !!!", - написала Людмила.

В комментариях пользователи сети высказали разное мнение, в том числе, что сын звезд опозорился.

"Только мне одной этот мальчик кажется каким-то нелепым?!", "Преподайте ему уроки танцев, что-ли!! Нелепые кривляния.. неуклюж..😢", "Замечательный парень. Очень приятный голос!", "Симпатяга и поет хорошо🔥", "Ни петь, ни танцевать...", "Какой он нелепый,еще один клоун будет в шоу бизнесе", "Молодец, заводной парень! Уххх!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Королева ушла в отрыв с мамой на яхте.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева после измен Тарзана отпраздновала 20-ю годовщину отношений.

Также Politeka писала, что Королева избавилась от одежды и показала, как отходит от праздников в бане.