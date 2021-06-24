Певица Наташа Королева вместе со своей мамой, Людмилой Порывай, дали интервью, в котором раскрыли детали своей жизни

Наташа Королева родилась в музыкальной семье: мать - дирижер хоровой капеллы "Свиточ" Людмила Порывай, а ее отец - хормейстер академического хора Владимир Порывай, который умер в 1993 году.

Уже 30 лет мать и 80-летний отчим звезды роскошно живут в США, где у них квартира в Майами. Об этом Наташа и Людмила рассказали в эфире программы НТВ.

К слову, в этом городе есть также квартиры у Анжелики Варум, Игоря Крутого, Филиппа Киркорова, Игоря Николаева и других звезд.

В США Людмила Порывай получает пенсию по старости в размере 600 долларов, при том, что она там никогда не работала, а ее муж - 2000 долл. У последнего также есть свой бизнес - рестораны и такси. На квартплату семья тратит примерно 1000 долларов в месяц.

Наташа Королева отметила, что в собственности ее матери также имеется еще несколько квартир, которые она сдает.

Людмила время от времени приезжает в Россию к своей дочери, а Наташа гостит у матери в США.

Напомним, Наташа Королева занимается творчеством с самого раннего детства. В 15 лет в качестве ведущей солистки детской рок-оперы «Дитя мира» она отправилась на первые гастроли в США.

После этого певица отправилась в Москву, где прошла прослушивание у продюсера Игоря Николаева, после чего о Наташе Королевой узнали все, благодаря хитовым песням.

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