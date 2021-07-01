Сын известной певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко показал, как развлекался в Москве со своими друзьями

19-летний Архип решил пойти по стопам звездных родителей, и уже успел выпустить несколько песен под псевдонимом Грек. Впрочем, как любой молодой парень, Архип не забывает и о развлечениях. Так, на своей странице в Инстаграм он показал, какие гуляния устроил с друзьями в российской столице. Об этом пишет Politeka.net.

Подросток опубликовал серию фото, сделанных на фоне ночного города. На первом снимке он с довольной улыбкой позирует перед белым лимузином.

Еще на одном снимке Архип и другой парень делают вид будто трогают за пятые точки двух девушек, которые сидят перед ними на ограждении. Судя по всему, компании отлично проводит время.

«Лимузин - это веселый и необычный способ праздновать и тусить, в чём я убедился сам. Особенно, когда за окном виды Москвы», - написал Архип.

В сети тут же отреагировали на его пост.

«шик блеск красота», «Кроме как потусить есть что-то?», «Крутой сын, крутой мамы! Здоровья вам и счастья!», «Очень жаль было одно мнение но компания желает лучшего», - пишут люди.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских.

Как сообщала Politeka, Тарзан вслед за Наташей Королевой пристрастился к уколам красоты.

Также Politeka писала, что муж Наташи Королевой Тарзан запутался в своих волосах, насмешив сеть.