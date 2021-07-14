Не каждый так сможет

Мама известной певицы Наташи Королевой показала, как поддерживает себя в форме в своем возрасте

75-летняя Людмила Порывай привлекла внимание необычным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Несмотря на свой преклонный возраст, мать известной певицы старается вести активную жизнь и сохраняет позитивный настрой. На новых кадрах Людмила показала, как ей это удается.

Так, на коротком видео Порывай запечатлена в центре Киева. Она стоит посреди улицы в легком леопардовом платье и с маленькой красной сумочкой. Женщина приподнимает юбку одной рукой и подпрыгивает, исполняя ногами своеобразный пируэт. В этот момент становится виден черный подъюбник платья.

«Упражнение «попрыгунчик» 1 раз в день утром, и день удался!! Всем здоровья и бодрости духа!!», - написала в подписи Людмила.

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Людмила Ивановна, вы женщина огонь», «Мама Люда Красотка», «Вот молодец, Людмила...не каждый так сможет! Браво!», «Столько энергии, видны украинские корни», «Хочу в 75 так прыгать», «У Люды крыша на старости съехала, караул», «Молодец энергичная женщина», «Пропеллер у мамы Любы точно есть», - пишут люди.

Напомним, помолодевшая Королева устроила смелые танцы в узком топе, кадры.

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