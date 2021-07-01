Известная певица Наташа Королева показалась вместе с 75-летней мамой Людмилой Порывай
Как пишет Politeka.net, Наташа Королева является российской певицей с украинскими корнями. Артистка живет в шикарном особняке под Москвой, который приобрела приблизительно за миллион долларов. И мама решила проведать дочь, приехав в гости.
На новых кадрах в Инстаграм можно увидеть, как Наташа и Людмила обнимаются. Мама была в шортах и короткой футболке, задрав одну ножку, одной рукой обнимала дочь, а во второй руке держала букет шикарных цветов.
"Мама. Дочь", - написала Людмила под кадрами.
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Фанаты посмотрели видео более 23 тысяч лайков и написали комментарии:
"Что может быть лучше - дочь и мама рядом", "Я вас люблю, позитивные", "Восхищаюсь жизнелюбием", "Как хорошо, когда мама приехала", "Всё так наиграно,а глаза то у Натальи грустные и не горят!Зачем всё это?", "Возможно красотки, мне они неприятны".
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