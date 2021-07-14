Известная певица Наташа Королева впечатлила танцами у зеркала
Как пишет Politeka.net, Наташа Королева является русской певицей украинского происхождения. Певица занимается творчеством и активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.
В этот раз Наташа решила показать стильный образ в латексной косухе, шортиках и топе, который еле вместил пышные формы красотки. Певица сначала танцевала у зеркала, а потом немного отошла, впечатляя движениями с цветами.
"Снимаем кино ! Роль сложная , очень!Играю Наташу Королёву из прошлого , ну вообщем в свои 48 надо перевоплотиться в 16 !!! Вадюня @vadimandreevmakeup сильно старался вернуть мне молодость? Получилось ?", - написала Наташа.
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Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:
"Насколько люблю Королеву, но терпеть не могу Тарзана!", "Такой Наташи не будет никогда и нигде", "Пугают белые зубы(((( не улыбайтесь так", "А что с зубами? Виниры?".
Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана закатил недетскую тусовку с девушками в Москве
А еще Politeka сообщала, что 75-летняя мама Королевой в шортах и короткой футболке взбесила манерами
Также Politeka писала, что Королева показала свои развлечения с сыном, люди не сдержались