Муж певицы Наташи Королёвой Тарзан (Сергей Глушко) поделился романтичным фото

Как сообщает Politeka.net, Тарзан является известным шоуменом. Также он известен как муж певицы Наташи Королёвой. Они заключили брак в 2003 году, и не смотря на всеизвестные скандалы, до сих пор счастливы в браке.

Сергей часто делится с поклонниками новым контентом в своих социальных сетях. На этот раз он поделился снимком со своей избранницей. На фотографии Сергей и Наталья. Девушка в леопардовой блузке и дополнила свой образ такой же расцветки обручем. Она лежит на плече у Тарзана, он одет в темно-синюю рубашку с цветочным принтом.

"Всех с днем Военно - Морского Флота! Ура!", написал шоумен под публикацией.

Поклонники оставили множество позитивных комментариев паре: "Очень красивая пара", "Клёвые", "Очень красивое фото", "Ой, уже наотмечались", "Мои красивые и самые любимые", " С праздником!!! Самая красивая пара шоу-бизнеса. Не устаю любоваться".

Напомним, Королева сбежала из России с Тарзаном, оконфузившись с собственной песней: «Опять слова забыла»

Также, Королева с сыном от Тарзана дала повод для сплетен: «Архип раньше был такой хороший, а теперь...»

Ранее сообщалось, Королева решила подзаработать, но опозорилась: «Наташа, а вы читали, что это вообще?»







