Известная российская певица с украинскими корнями Наташа Королева поделилась фотографией с сыном, которую раскритиковали фаны

Как пишет Politeka.net, 48-летняя певица занимается творчеством и активно ведет страницу в Instagram, где делится самым интересным. В этот раз Королева решила порадовать фанатов фотографией, где они с сыном отдыхают на даче.

"Выходные на даче, что может быть лучше !!! Смотрите в эфире @muztv наш Удачный чарт где мы с Архипом @grek_grex проводим с пользой время на даче и слушаем самые модные треки этого лета !!!",- подписала фотографию звезда.

На фото певица позирует с фигуркой садового гнома в руках и мило улыбается, а вот ее 19-летний сын Архип Глушко решил покривляться, что не очень понравилось фанатам.

"Сын-копия папы. Работает на публику, кривляется так не красиво, а сам из себя ничего не представляет, вообщем тарзан2.", "Что с сыном, надо вести себя скромнее", "Архип раньше был такой хороший, скромный, а теперь, что случилось? Его будто понесло. Одни ужимки", " у взрослого парня, должно быть соответствующее поведение. Мальчик заигрался .....", "Господи !!!! Мне кажется он болен ... !!!!!",- комментируют фотографию фаны звезды.

Напомним, что Тарзан с усами напугал Королеву, певица отшатнулась от ужаса: "Предал на всю страну, а сейчас…".

Ранее Politeka писала, что счастливая Королева раскрыла новый талант после скандала с Тарзаном, ради этого стоило сбежать: "Как Анджелина Джоли".

А еще Politeka сообщала, о том каким Тарзан был до скандальной славы и брака с Наташей Королевой, узнать трудно: "Страшилище такое...".