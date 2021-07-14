Відома співачка Наташа Корольова вразила танцями біля дзеркала
Як пише Politeka.net, Наташа Корольова є російською співачкою українського походження. Співачка займається творчістю і активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.
Цього разу Наташа вирішила показати стильний образ в латексній косусі, шортиках і ТОПі, який ледве вмістив пишні форми красуні. Співачка спочатку танцювала біля дзеркала, а потім трохи відійшла, вражаючи рухами з квітами.
"Знімаємо кіно ! Роль складна, дуже!Граю Наташу Королеву з минулого, ну вообщем в свої 48 треба перевтілитися в 16 !!! Вадюня @vadimandreevmakeup сильно намагався повернути мені молодість? Вийшло ?",- написала Наташа.
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Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:
"Наскільки люблю Королеву, але терпіти не можу Тарзана!", "Такий Наташі не буде ніколи і ніде"," лякають білі зуби ((((не посміхайтеся так", "а що з зубами? Вініри?".
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