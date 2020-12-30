Тарзан в дивній масці показав себе поруч з наляканою Наташею Корольовою

Російський стриптизер Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився новим спільним фото з дружиною на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Подружжя вирішило зробити селфі в торговому центрі, куди вони прийшли, по всій видимості, в процесі підготовки до Нового року. При цьому, Тарзан відразу привертає до себе увагу незвичайною захисною маскою, на якій красуються ніс, рот і вуса іншого чоловіка.

Судячи з усього, маска дивує і саму Корольову. На фото співачка стоїть за спиною у чоловіка, розкривши рот від переляку і притиснувши руку до грудей.

"Всім передноворічного драйву!",- підписав кадр Тарзан.

У коментарях тут же почали обговорювати свіже фото подружньої пари, яка раніше опинилася в центрі скандалу через зраду стриптизера.

"З наступаючим, Сергій будьте щасливі", "Наташа Корольова І Вас з наступаючим Новим роком", "красива пара", "з наступаючим!!! Миру і добра!!! Спасибі вам з Наташею за Класні емоції, творчість любимо Вас", "які красиві", "чому такі сумні очі, Сережа", "з наступаючим Сережа) Наташа Красуня, і вся ваша банда", "що попало, він зрадив, на всю країну зізнався, зганьбив, а зараз роблять вигляд, що все прекрасно, а вже не буде як раніше, як би не старалися", - пишуть люди.

Нагадаємо, Корольова і Тарзан показали пристрасне возз'єднання після скандалу, співачка не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Тарзан після скандалів з вагітною коханкою і Корольовою з'явився з немовлям на руках.

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