Популярна співачка Наташа Корольова показала, чим займалася в Африці без свого чоловіка Тарзана

Після скандалу зі зрадами, артистка виїхала з Росії, щоб жити серед аборигенів і знімати шоу "Плем'я", передає Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона розмістила відео, на якому розважається з дітьми і вчить їх своїй пісеньці "маленька країна" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Наташа Корольова вбралася в просторе біле плаття з нашивками з різнокольорових шматків тканини, в просвіті ворота можна помітити червону бретельку бюстгальтера. Виконавиця зібрала волосся в довгий хвіст і прикрасила вуха великими сережками. Вона опустилася на коліна перед африканськими дітьми і показала їм, Як правильно співати, а також керувала процесом. Малюки навчилися вимовляти деякі слова російською, проте велика частина тексту далася їм насилу.

"Маленька країна стала улюбленою піснею дітей з племені Бома! 22 та 23 грудня о 21:00 «Плем'я» на телеканалі @fridaytv ! Ух, буде жарко!!!",- підписала Наташа Корольова свій відеоролик.

Користувачі соцмережі оцінили викладацький талант співачки в коментарях під відео:

"Я думала Наталя вирішила і правда усамітнитися, подумати про життя... а це шоу...🙈 все життя шоу!"; "Королева і в Африці-Королева 😉"; "як це мило, Наташа, навіть там знають твої чудові пісні"; "Я коли дивилася вчора аж до сліз. Ви така мила така душевна"; "Наташа, удочери дівчинку, як Анджеліна Джолі"; " найсмішніше, що вони розуміють, про що вона співає .. смехотория повна".

Нагадаємо, що Королева психанула після зради Тарзана, співачку просто не впізнати:"справжня Тарзаниха".

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