Известная певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как наслаждается отдыхом со своим мужем

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. В видео Королева сообщает поклонникам, что улетела на отдых в Турцию.

«Мы с Сереженькой Витальевичем привились…сделали прививочки…и улетели немножко отдохнуть!», - похвасталась певица.

На кадрах она демонстрирует себя на берегу моря в пляжном платье и купальнике, а затем показывает своего супруга – стриптизера Сергея Глушко. На курорте он надел белую полупрозрачную рубашку, оставив ее распахнутой на своей накачанной груди.

«Укололись и улетели», - прокомментировал он.

Кроме того, в видео Королева решила напеть свой хит «Лето кастаньет», однако забыла слова.

Подписчики певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Не думаю Наташа, что вы пошли на прививку. Вряд ли…», «Один господь знает сделали вы Вакцину или купили сертификат», «Опять слова забыла», «Такая певица, такая звезда, такая легенда ,как мы тебя обожали, танцевали под твою музыку. В кого ты превратилась, с кем ты связалась», «Ну и морда в реале», «Веселушка такая всегда», - пишут люди.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана залез на скалу, похваставшись новым статусом.

Как сообщала Politeka, Королева с сыном от Тарзана дала повод для сплетен.

Также Politeka писала, что Королева решила подзаработать, но опозорилась.