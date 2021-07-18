Сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко решил попробовать себя на новом поприще
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 19-летний парень опубликовал фото, на котором позировал на фоне воды. Архип забрался на скалу и широко расставил руки. Таким образом он решил объявить о своем новом статусе. Теперь Архип будет работать ведущим на известном музыкальном телеканале.
«Как говорится, высоко сижу - далеко гляжу. А вижу я много музыкальных новинок. Присоединяйтесь, чтобы насладиться крутыми клипами и послушать хорошую музыку. Каждую субботу на канале @muztv в 10:30», - обратился Архип к своим поклонникам.
Отметим, что, несмотря на столь юный возраст Архип уже успел попробовать себя в роли танцовщика и певца. Парень занимался танцами на пилоне, а также снял несколько клипов на свои песни. Также парень активно изучает японский язык и планирует продолжить учебу в Японии.
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Напомним, что Архип Глушко засветился на одной сцене со звездными родителями: артистизм "в крови".
А еще Politeka сообщала, что Архип Глушко устроил недетскую тусовку с девушками в Москве: кадры развлечений.
Также Politeka писала, что Архип Глушко опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун".