19-річний син співачки Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) Архип Глушко виступив на одній сцені зі своїми зірковими батьками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Архипа у соцмережі.

Так, в акаунті хлопця з'явились відео з виступу у московському "Крокус-Сіті". Архіп розповів, що це була його прем'єра.

На сцені найбілтшого у російській столиці торгово-виставкового центру він заспівав свою нову пісню "М'які іграшки".

Слід зазначити, що на сцені Архип почувався дуже впевнено - очевидно, що з такими батьками навички артиста у нього "в крові".

Також у "Крокусі" виступили і зіркові батьки Архипа - Наташа Корольова і Сергій Глушко. Наприкінці виступу хлопець приєднався до них на сцені та зняв відео поряд з мамою і татом.

Корольова була як завжди дуже усміхнена і приголомшливо виглядала.

Як відомо, синові Наташі Корольової та Сергія Глушка зараз 19 років. Він пішов стопами зіркових батьків і займається музикою. Крім того, хлопець вивчав японську мову та дуже захоплюється культурою цієї країни. Нещодавно також стало відомо, що у Архипа є 20-річна наречена.

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