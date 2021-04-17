19-річний син співачки Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) Архип Глушко виступив на одній сцені зі своїми зірковими батьками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Архипа у соцмережі.
Так, в акаунті хлопця з'явились відео з виступу у московському "Крокус-Сіті". Архіп розповів, що це була його прем'єра.
На сцені найбілтшого у російській столиці торгово-виставкового центру він заспівав свою нову пісню "М'які іграшки".
Слід зазначити, що на сцені Архип почувався дуже впевнено - очевидно, що з такими батьками навички артиста у нього "в крові".
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Також у "Крокусі" виступили і зіркові батьки Архипа - Наташа Корольова і Сергій Глушко. Наприкінці виступу хлопець приєднався до них на сцені та зняв відео поряд з мамою і татом.
Корольова була як завжди дуже усміхнена і приголомшливо виглядала.
Як відомо, синові Наташі Корольової та Сергія Глушка зараз 19 років. Він пішов стопами зіркових батьків і займається музикою. Крім того, хлопець вивчав японську мову та дуже захоплюється культурою цієї країни. Нещодавно також стало відомо, що у Архипа є 20-річна наречена.
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