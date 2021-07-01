Син відомої співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана Архип Глушко показав, як розважався в Москві зі своїми друзями

19-річний Архип вирішив піти по стопах зіркових батьків, і вже встиг випустити кілька пісень під псевдонімом Грек. Втім, як будь-який молодий хлопець, Архип не забуває і про розваги. Так, на своїй сторінці в Instagram він показав, які гуляння влаштував з друзями в російській столиці. Про це пише Politeka.net.

Підліток опублікував серію фото, зроблених на тлі нічного міста. На першому знімку він із задоволеною посмішкою позує перед білим лімузином.

Ще на одному знімку Архип і інший хлопець вдають ніби чіпають за п'яті точки двох дівчат, які сидять перед ними на огорожі. Судячи з усього, компанії відмінно проводить час.

"Лімузин - це веселий і незвичайний спосіб святкувати і тусити, в чому я переконався сам. Особливо, коли за вікном види Москви", - написав Архип.

У мережі тут же відреагували на його пост.

"шик блиск краса", "крім як потусити є щось?", "Крутий син, крутої мами! Здоров'я вам і щастя!", "Дуже шкода була одна думка але компанія бажає кращого", - пишуть люди.

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Як повідомляла Politeka, Тарзан слідом за Наташею Корольовою пристрастився до уколів краси.

Також Politeka писала, що чоловік Наташі Корольової Тарзан заплутався в своєму волоссі, насмішивши мережу.