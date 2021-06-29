Син співачки Наташі Корольової і стриптизера Сергія Глушка продемонстрував своє вміння співати, і нарвався на неоднозначну реакцію

19-річний син відомих артистів, Архип, зайнявся співочою кар'єрою і вже записав кілька пісень, передає Politeka.net. Зазначимо, хлопець виступає під псевдонімом Грек.

Популярність Архипа тільки починає рости, на його сторінку в Instagram підписані 26,9 тисяч користувачів мережі.

У просуванні кар'єри хлопцеві допомагають зіркові родичі. Мати Наташі Корольової, Людмила Поривай, у своєму Instagram похвалилася талантом онука, який заспівав хіт українського виконавця Макса Барських і станцював у дворі будинку (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Онук @grek_grex влаштував на честь мого візиту в Москву вечірку !!! Познайомив з друзями ! Хороші хлопці !!!",- написала Людмила.

У коментарях користувачі Мережі висловили різну думку, в тому числі що син зірок зганьбився.

"Тільки мені одній цей хлопчик здається якимось недоладним?!", "Викладайте йому уроки танців, чи що!! Безглузді кривляння.. незграбний..😢 ", "Чудовий хлопець. Дуже приємний голос!", "Симпатяга і співає добре🔥", " ні співати, ні танцювати...", "Який він недоладний, ще один клоун буде в шоу бізнесі", " молодець, заводний хлопець! Уххх!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Корольова пішла у відрив з мамою на яхті.

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова після зрад Тарзана відсвяткувала 20-ту річницю стосунків.

Також Politeka писала, що Корольова позбулася одягу і показала, як відходить від свят в лазні.