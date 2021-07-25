Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) показал себя на новом фото, удивив фанатов

Как пишет Politeka.net, Сергей и Наташа поженились в 2003 году. И хоть в семье происходят скандалы, но пара остается вместе по сей день. Сергей, как и Наташа, активно ведет страничку в Инстаграм.

На новых кадрах Глушко появился в рубашке и шортах. Мужчина дополнил образ стильными очками и шляпой. Также Сергей нарядил свою ногу, надев на нее шляпу и очки. Тарзан сделал так фото, чтобы показалось фанатам кое-что другое.

"Когда в автобусе не хочешь,чтоб кто то подсел...)", - написал Тарзан.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Показалось", "Креативненько", "Прикольное фото", "У тебя новый друг", "У друга, вижу, огромный носище", "Я подумала - это Наташа Королева", "Я сначала не поняла, а потом поняла", "Я сначала не поняла, а потом как поняла", "А подумала, что это с Наташей, потом присмотрелась".

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