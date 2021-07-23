Известная певица украинского происхождения Наташа Королева записала видео вместе со своим сыном Архипом, вызвав неоднозначную реакцию
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.
48-летняя певица со своим 19-летним сыном записали ролик, в котором рассказали, как поддерживают российскую сборную на Олимпиаде в Токио.
При этом пользователи Сети обратили внимание на внешний вид парня.
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«Наташенька, купите мальчику бритву. Ему пора приводить свое лицо в порядок», «Прям Арамис))). Смешная растительность на лице))))», «Мне кажешься Архипу поменять внешность убрать усы и бороду», - пишут в комментариях.
В то же время другие отвесили Королевой и ее сыну комплиментов: «Красавцы Супер🔥🔥🔥», «Сынок красавец, умница».
Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко в браке с 2003 года. Их сын Архип родился в 2002 году.
Напомним, Тарзан на отдыхе с Королевой нагрубил фанатам: "Посылать-то не обязательно…"
Как сообщала Politeka, Королева сбежала из России с Тарзаном, оконфузившись с собственной песней.
Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой и Тарзана залез на скалу, похваставшись новым статусом.