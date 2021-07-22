Муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер Сергей Глушко поделился новым фото с женой после громкой измены

Как пишет Politeka.net известная российская певица с украинскими корнями Наташа Королева улетела на отдых в Турцию со своим мужем Сергеем Глушко (более известный под псевдонимом Тарзан).

Звезда рассказала фанам, что они с Тарзаном вакцинировались и полетели на курорт. Не обошлось и без конфузов, Королева опубликовала видео, на котором решила напеть свой хит "Лето кастаньет", но забыла слова.

Ее муж также поделился фотографиями с отдыха в своем "Instagram". Тарзан опубликовал фото, где прислоняется к Наташе Королевой. Пара кажется счастливой и широко улыбается.

"Нормальным, адекватным людям-наш пламенный привет! .... другие-идите...", - жестко написал Тарзан.

Фанаты звездной пары активно прокомментировать пост Глушко и пожелали им хорошего отдыха. Однако были и такие, кто не понял Тарзана.

"Ну уж посылать то не обязательно. Не стоит опускаться до уровня не нормальных и не адекватных", "Ну и к чему это все. Живите вы как живете, зачем постоянно бросать вызовы?)", "Такие красивые", "Хорошая пара", "Жестко, но справедливо... я вас обожаю", "Обожаю вас! Лучшая пара шоубиза", "Хорошего вам отдыха".

Ранее Politeka писала, что сын Наташи Королевой и Тарзана залез на скалу, похваставшись новым статусом: "Высоко сижу...".

Напомним, что Королева с сыном от Тарзана дала повод для сплетен: "Архип раньше был так хорош, а теперь...».

А еще Politeka сообщала, что Королева решила подзаработать, но опозорилась: "Наташа, а вы читали, что это вообще?".