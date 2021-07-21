Відома співачка українського походження Наташа Корольова показала, як насолоджується відпочинком зі своїм чоловіком

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. У відео Королева повідомляє шанувальникам, що полетіла на відпочинок до Туреччини.

"Ми з Сергійкою Віталійовичем прищепилися ... зробили щеплення...і полетіли трошки відпочити!", - похвалилася співачка.

На кадрах вона демонструє себе на березі моря в пляжній сукні і купальнику, а потім показує свого чоловіка – стриптизера Сергія Глушка. На курорті він одягнув білу напівпрозору сорочку, залишивши її розкритою на своїх накачаних грудях.

"Укололися і полетіли", - прокоментував він.

Крім того, у відео Корольова вирішила наспівати свій хіт "Літо кастаньєт", проте забула слова.

Підписники співачки тут же відреагували на її пост.

"Не думаю Наташа, що ви пішли на щеплення. Навряд чи...", "один господь знає зробили ви Вакцину або купили сертифікат», «знову слова забула", "Така співачка, така зірка, така легенда ,як ми тебе обожнювали, танцювали під твою музику. У кого ти перетворилася, з ким ти зв'язалася", "Ну і морда в реалі", "Веселушка така завжди", - пишуть люди.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана заліз на скелю, похвалившись новим статусом.

Як повідомляла Politeka, Корольова з сином від Тарзана дала привід для пліток.

Також Politeka писала, що Корольова вирішила підзаробити, але зганьбилася.