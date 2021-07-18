Відома російська співачка з українським корінням Наташа Корольова поділилася світлиною із сином, яку розкритикували фани

Як пише Politeka.net, 48-річна співачка займається творчістю і активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим. Цього разу Корольова вирішила порадувати фанатів світлиною, де вони з сином відпочивають на дачі.

"Вихідні на дачі, що може бути краще !!! Дивіться в ефірі @muztv наш Вдалий чарт де ми з Архипом @grek_grex проводимо з користю час на дачі і слухаємо наймодніші треки цього літа !!!", - підписала світлину зірка.

На фото співачка позує із фігуркою садового гнома в руках та мило посміхається, а от її 19-річний син Архип Глушко вирішив покривлятися, що не дуже сподобалося фанам.

"Син-копія тата. Працює на публіку, кривляється так не красиво, а сам з себе ще нічого не представляє, вообщем тарзан2.", "Що з сином, треба скромніше поводитися", "Архип раніше був такий хороший, скромний, а тепер, що сталося? Його ніби понесло. Одні кривляння", "У дорослого хлопця, має бути відповідна поведінка. Хлопчик загрався .....", "Господи !!!! Мені здається він хворий ... !!!!!", - коментують світлину фани зірки.

Нагадаємо, що Тарзан з вусами налякав Корольову, співачка сахнулася від жаху: "Зрадив на всю країну, а зараз…".

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