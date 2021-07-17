Відома співачка Наташа Корольова приголомшила шанувальників несподіваною витівкою
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram російська співачка українського походження вирішила прорекламувати підприємця, який пропонує ідеї щодо розвитку Росії.
"Дмитро зібрав на своїй платформі 20 ідей для розвитку і поліпшення нашої з вами країни! Я ознайомилася з ними, і мене вразило! Хочеться вірити що і держава теж зверне увагу на дані ініціативи», - йдеться в пості Корольової.
Однак шанувальники артистки, які ознайомилися з даними ідеями, були ошелешені.
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"Наташа, а ви читали, що це взагалі?", "Ви хоч читали те, що рекламуєте?!", "Господи, та чого ви його піарите???", "А ви самі прочитали??? Маячня!«, "Не ганьбтеся», «якщо співаєш, так співай", " Наташа, ви то кудаааа)) ??? Ви самі читали хоча б одну сторінку цієї книги перш ніж рекламу робити?"- пишуть в коментарях.
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