Син російської співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана Архип Глушко вирішив спробувати себе на новому терені

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 19-річний хлопець опублікував фото, на якому позував на тлі води. Архип забрався на скелю і широко розставив руки. Таким чином він вирішив оголосити про свій новий статус. Тепер Архип працюватиме ведучим на відомому музичному телеканалі.

«Як то кажуть, високо сиджу - далеко дивлюся. А бачу я багато музичних новинок. Приєднуйтесь, щоб насолодитися крутими кліпами і послухати хорошу музику. Щосуботи на каналі @muztv о 10:30", - звернувся Архип до своїх шанувальників.

Відзначимо, що, незважаючи на такий юний вік Архип вже встиг спробувати себе в ролі танцівника і співака. Хлопець займався танцями на пілоні, а також зняв кілька кліпів на свої пісні. Також хлопець активно вивчає японську мову і планує продовжити навчання в Японії.

Нагадаємо, що Архип Глушко засвітився на одній сцені із зірковими батьками: артистизм "в крові".

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