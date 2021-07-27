Телеведуча українського телеканалу " 1+1" Лідія Таран поділилася новою фотографією

Як передає Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Вона відома своєю роботою на каналі "1+1". Не дивлячись на зайнятий графік, ведуча часто радує своїх шанувальників новими публікаціями в соціальних мережах.

Цього разу Лідія поділилася новим фото. На знімках телеведуча поруч зі своєю донькою - Василиною. Дівчата стоять на краю берега, а на тлі них - море. Лідія одягнена в тільняшку і короткі білі шорти, в яких відмінно видно спортивну фігуру телеведучої. Василина в спортивному топі з довгими рукавами і теж білих шортах.

"Він не змінився. Тільки ми з малою, та й то-зовсім трошки. Між фотками 7 років, знайди стільки ж відмінностей. А ще промені абсолютного щастя вам від нас в стрічку. І трохи сонячних опіків", пише зірка "1+1".

Шанувальники Лідії засипали дівчат компліментами: "Фото заворожує", "Милуюся вашою Василиною", "Хороші фото", "7 років тому емоції були більше! Напевно чим менше ми і діти, тим вони більше! Гарного відпочинку", "Ви не змінилися зовсім, а ось карапуз виріс", "Тільки краще стали".

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