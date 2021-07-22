Украинская телеведущая с канала "1+1" Лидия Таран поделилась новым образом

Как передает Politeka.net, Лидия Таран является известной телеведущей телекана "1+1". Она часто радует своих поклонников новым контентом в социальных сетях.

На этот раз девушка поделилась серией снимков в Инстаграм. На фотографии поле, Лидия на велосипеде в легком открытом топе голубоко цвета и коротких белых шортах.

"Электросамокаты, говорите? Нет, не слышали. В нашем французском селе таковым не играют.Мы с малой ездим на Le VéloSoleX, или просто Солекс. Этот дирчик 1966 года, ему каких-то 55 лет. Для местных - это как будто вчера. В сториз показываю почему, а вообще классно чувствовать себя пчелой, застывшей в бурштине, а природа здесь! позже расскажу", пишет телеведущая.

Поклонники Лидии засыпали её комплиментами: "Молодчинка", "Классное фото", "Шикарная женщина", "Лидия хорошей вам отпуска, ждем вас уже эфире телеканала 1+1 новости".

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