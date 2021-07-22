Украинская телеведущая с канала "1+1" Лидия Таран поделилась новым образом
Как передает Politeka.net, Лидия Таран является известной телеведущей телекана "1+1". Она часто радует своих поклонников новым контентом в социальных сетях.
На этот раз девушка поделилась серией снимков в Инстаграм. На фотографии поле, Лидия на велосипеде в легком открытом топе голубоко цвета и коротких белых шортах.
"Электросамокаты, говорите? Нет, не слышали. В нашем французском селе таковым не играют.Мы с малой ездим на Le VéloSoleX, или просто Солекс. Этот дирчик 1966 года, ему каких-то 55 лет. Для местных - это как будто вчера. В сториз показываю почему, а вообще классно чувствовать себя пчелой, застывшей в бурштине, а природа здесь! позже расскажу", пишет телеведущая.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Экологическая катастрофа на киевском озере, вокруг лежат тушки уток и рыбы: кадры ЧП и что известно
Каменских в платье с неприличными вырезами пошалила с девочками в гримерке: "Настюха, ну ты и крутая"
Солистка Go_A призналась, что ее объединяет с Måneskin: «Теперь дело за…»
"Затопит серьезно": Украина станет эпицентром стихии в Европе, предупреждение синоптика
Поклонники Лидии засыпали её комплиментами: "Молодчинка", "Классное фото", "Шикарная женщина", "Лидия хорошей вам отпуска, ждем вас уже эфире телеканала 1+1 новости".
Напомним, звезда "1+1" Таран показала, как общается с дочерью-подростком: "Домой просит не приходить"
Также, звезда "1+1" Лидия Таран неожиданно оказалась на больничной койке: "Ну что..."
Ранее сообщалось, звезда "1+1" Лидия Таран удивила кадрами, показав, на кого хочет ровняться: "С бюстом умного..."