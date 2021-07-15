Телеведущая Лидия Таран показала, как общается с 13-летней дочерью Василиной

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, звезда телеканала "1+1" Лидия Таран часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила в сторис скриншот переписки с 13-летнй дочкой Василиной, которую растит одна после развода с ведущим Андреем Доманским.

В переписке дочь-подросток предупредила звездную маму, что к ней придут подруги на чай, и при этом просит, чтобы Лидия не спешила с работы домой. На это понимающая мама сначала "обиделась", а потом сообщила дочке, что все еще на работе.

"Друзья. Чай. Зачем та мама. Ребенок так соскучился, аж домой просит не приходить", - подписала сторис Таран.

Похоже, у телеведущей с дочерью царит полное взаимопонимание, ведь в конце переписки Василина предложила маме присоединится к ним с подружками и выпить чаю.

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