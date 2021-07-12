Телеведущая Лидия Таран обескуражила новыми кадрами из клиники

Так, 43-летняя звезда телеэкранов поделилась впечатлениями о наркозе и рассказала о важности следить за своим здоровьем. Таран опубликовала соответствующие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Ну что, долго думала, как провести сегодняшнее утро... и решила провести его в клинике", - с иронией отметила Лидия, представ на больничной койке.

Какие именно проблемы со здоровьем у нее были, ведущая решила сохранить в тайне, но сообщила, что сейчас чувствует себя великолепно.

"В Киеве куча новых хороших клиник, а наркоз, скажу я вам, - песня, как на море побывала... Классно, потеряла 2 кг веса... Чувствую себя хорошо. Теперь, наконец, могу выпить кофе", - поделилась она и в следующих "сториз" предстала уже дома за чашечкой горячего напитка.

"Знаете, какой кайф пить кофе дома, когда официально разрешили... какое это удовольствие, какое счастье. Люди, будьте здоровы и пусть нам ничего не запрещают, чтобы нам можно было делать все, что мы захотим. Здоровья нам!", - обратилась Лидия к украинцам.

Таран, как известно, начинала свою карьеру на радио, но настоящую популярность получила благодаря телевидению. Шесть лет звезда проработала на "Новом канале" и вела такие программы, как "Репортер", "Гордость", "Подъем" и "Гол". Затем Таран перешла на «5 канал», где вела «Время новостей». С 2009 года она ведущая на "1+1" ("Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", ТСН) и "2+2" ("ПроФутбол").

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