Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала, как проводит время в отпуске
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской ведущей на ТВ. Красотка начала карьеру еще в 90-х годах, а сейчас работает на 1+1, где ведет множество программ. Звезда вышла в отпуск и решила поделиться в Инстаграм, как проходит отдых.
На фото Лидия показалась в футболке и шортиках. Красотка лежала на стуле, вытянув ножки.
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Смотреть на океан - сколько влезет
Есть больше рыбы - сколько влезет
Пить белое вино - сколько влезет
ïсты круасани- СВ
Читать - СВ
Плавать - СВ
Кататься на велосипеде - СВ
Пойду опять почитаю - пока влезает", - написала Лидия.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Сколько влезет. Класс", "Так это орех", "Хорошо отдохните", "Хорошего отдыха", "Вы шикарная женщина, так держать", "Хороший девиз".
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