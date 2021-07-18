Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала, как проводит время в отпуске

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской ведущей на ТВ. Красотка начала карьеру еще в 90-х годах, а сейчас работает на 1+1, где ведет множество программ. Звезда вышла в отпуск и решила поделиться в Инстаграм, как проходит отдых.

На фото Лидия показалась в футболке и шортиках. Красотка лежала на стуле, вытянув ножки.

"Первые два дня проспала. Вот Опять легла (лежать лучше под каштаном- тень и мухи не кусают подумала- пусть единственной мерой в этом отпуске будет «сколько влезет» и теперь планы на нее выглядят совершенными

Смотреть на океан - сколько влезет

Есть больше рыбы - сколько влезет

Пить белое вино - сколько влезет

ïсты круасани- СВ

Читать - СВ

Плавать - СВ

Кататься на велосипеде - СВ

Пойду опять почитаю - пока влезает", - написала Лидия.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Сколько влезет. Класс", "Так это орех", "Хорошо отдохните", "Хорошего отдыха", "Вы шикарная женщина, так держать", "Хороший девиз".

Напомним, Мосейчук, Таран и другие звезды "1+1" показали своих детей и поделились секретами материнства

А еще Politekka писала, что звезда "1+1" Таран показала, как общается с дочерью-подростком

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