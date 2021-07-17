В сети показали, как выглядят дети известных ведущих телеканала "1+1" Натальи Мосейчук, Лидии Таран и Стаси Ровинской

Как сообщает Politeka.net, на странице телеканала "1+1" в Instagram опубликовали яркие снимки ведущих с их семьями и детьми, так что украинцы могут увидеть, как выглядят родные главных лиц канала.

Так, в публикации есть фото телеведущей Натальи Мосейчук с мужем и двумя сыновьями. Причем между детьми ведущей большая разница – старшему Антону 22 года, а младшему Матвею только 9 лет. "Антон будет рассказывать, что я хорошая, потому что мы много времени проводили вместе. А младший скажет, что я замечательная, потому что даю ему много детства, много настроения, веселья", - поделилась Наталья.

Также здесь можно увидеть снимок Лидии Таран с дочкой-подростком Василиной, которая родилась в браке ведущей с Андреем Доманским. "Василина у меня уже взрослая и во многих вещах она достаточно самостоятельна. Все вечера, почти все, в моей жизни я провожу с ней. Мы всегда в контакте в течение всего дня. Она пишет мне, где, что делает. Я также ей звоню", - поделилась Таран.

Также в публикации есть фото многодетной мамы Стаси Ровинской, которая стала одной из ведущих нового шоу "Твой день". В свои 28 лет девушка уже трижды мама и вместе с мужем воспитывает троих детей – 7-летнего Эвана, 4-летнего Энея и годовалую Эмму.

Напомним, Лидия Таран, Алла Мазур, Маричка Падалко и другие звезды "1+1" поразили внешностью вне эфира: "Фото просто завораживают".

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