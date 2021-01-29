Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук подхватила коронавирус
Так, телеведущая заразилась коронавирусом во время командировки в Вашингтон, откуда она вела репортаж с инаугурации президента США Джо Байдена.
Об этом она рассказала в эфире программы "Право на владу" 28 января.
В связи с этим она вышла в эфир по видеосвязи, а не присутствовала в студии, как обычно.
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"Мои впечатления… кроме COVID-19, который я привезла со своей командировки в Вашингтон… я впервые была в США и Вашингтон видела только на видео. Меня удивило, что они похожи на нас. Правительственный квартал мне напомнил 2004 год (Оранжевую Революцию), 2013-1014 годы (Революцию Достоинства)", – рассказала ведущая во время эфире.
Стоит отметить, что первым местом работы для телеведущей в Киеве стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины, а затем другие телеканалы.
Уже более 14 лет Наталья работает на телеканале "1+1", где ведет основной вечерний выпуск новостей "ТСН" и общественно-политическое ток-шоу "Право на владу". А светские хроники тем временем на перебой восхищаются здоровым внешним видом и молодостью Натальи, не соответствующей паспортному возрасту, всячески обсуждая ее стильные строги наряды.
Напомним, заплаканная Мосейчук в прямом эфире сообщила о трагедии.
Как сообщала Politeka, Мосейчук похвасталась своими детьми и рассказала, где они учатся.
Также Politeka писала, что Мосейчук определила, где у нас живут "неправильные" украинцы.