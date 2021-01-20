Многие украинцы на перебой восхищаются здоровым внешним видом и молодостью Натальи Мосейчук

Наталья Мосейчук – известная тележурналистка и ведущая информационных программ.

ТСН решила вспомнить историю жизни любимой телеведущей миллионов украинцев Наталье Мосейчук и показать, как она выглядела в молодости и изменилась за 20 лет - кажется, время над ней неподвластно.

Наталья родилась в туркменском городе Теджен, в семье военного и учительницы младших классов. Однако не стоит ее подозревать в неукраинской национальности. Однажды в интервью ведущая рассказала, что принадлежит к давнему украинскому роду, просто в силу профессии отца их семью здорово побросало по свету.

Сейчас Наталья вспоминает, что в их семье царил строгий патриархальный уклад: папа был неопровержимым главой семьи. Хоть фамильярности в их отношениях не было, но главенствовали справедливость и взаимное уважение без всякой авторитарности.

В 1990-м году Наталья поступила в Житомирский педагогический университет, чтобы получить диплом преподавателя английского языка. Если бы не тяжелые 90-е, Мосейчук так бы и осталась педагогом: она, как и мама, была влюблена в эту профессию. Но плохое материальное состояние вынудило девушку искать работу уже с 3-го курса.

Судьба распорядилась быть телеведущей, журналисткой и, наконец, управлять медиа-командами и заниматься социальными проектами.

Первым местом работы для телеведущей в Киеве стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины, а затем другие телеканалы.

Творческий взлет Натальи пришелся на 2000-е годы, когда зрители бежали смотреть к своим телевизорам очень интересные авторские шоу Мосейчук на ТВ — это VIP-женщина и "Скрытая жизнь" о публичной и непубличной сторонах будней известных политических и общественных деятелей.

Уже более 14 лет Наталья работает на телеканале "1+1", где ведет основной вечерний выпуск новостей "ТСН" и общественно-политическое ток-шоу "Право на владу". А светские хроники тем временем на перебой восхищаются здоровым внешним видом и молодостью Натальи, не соответствующей паспортному возрасту, всячески обсуждая ее стильные строги наряды.

Напомним, заплаканная Мосейчук в прямом эфире сообщила о трагедии.

Как сообщала Politeka, Мосейчук похвасталась своими детьми и рассказала, где они учатся.

Также Politeka писала, что Мосейчук определила, где у нас живут "неправильные" украинцы.